Mountainbike-selectie vanwege veiligheid niet naar EK in Istanbul

De Nederlandse wielerbond (KNWU) nam de beslissing in overleg met de sporters en begeleiders. Doordat in Turkije de noodtoestand nog steeds van kracht is, spreekt de KNWU van een onveilige situatie.

"Het is vervelend dat we deze beslissing moeten nemen", zegt bondscoach Gerben de Knegt woensdag. "Maar de veiligheid van de renners en begeleiding gaat voor het sportieve belang."

Nederland is niet het eerste land dat zich afmeldt voor de EK. Eerder meldden de bonden van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland dat ze vanwege de onveilige situatie niet afreizen naar Turkije. De EK mountainbike begint op 27 juli en duurt tot en met 30 juli.

Van der Poel

Vorig jaar werd de EK in mei in het Zweedse Husqvarna gehouden. Rudi van Houts was toen de beste Nederlander op de veertiende plaats. Mathieu van der Poel werd 26e.

Bij de vrouwen finishte Anne Terpstra als elfde en dat bleek voldoende voor plaatsing voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.