Dolberg verwacht lastige wedstrijd tegen 'gesloten' FC Kopenhagen

"Het moeilijkste zal zijn om hun verdediging open te breken", aldus de 19-jarige spits woensdag in de Deense krant Politiken. "Ze hebben een zeer sterke verdediging, krijgen weinig goals tegen en hebben ervaring in Europa."

Kopenhagen incasseerde dit seizoen in Europees verband, inclusief voorrondes en groepsfase in de Champions League, slechts vijf doelpunten in veertien wedstrijden.

Toch heeft Dolberg wel een idee hoe het strijdplan van Ajax tegen zijn landgenoten eruit moet zien. "Wij willen veel de bal, het liefst de hele tijd, en maken veel gebruik van de zijkanten. Het is voor ons belangrijk om in de uitwedstrijd tot scoren te komen."

Boilesen

Dolberg maakte dit seizoen tot dusverre drie doelpunten in de Europa League. In de de Eredivisie was het elf keer raak.

Kopenhagen plaatste zich voor de achtste finales van de Europa League door af te rekenen met Ludogorets. Ajax versloeg in de vorige ronde Legia Warschau. Eerder zei oud-Ajacied Nicolai Boilesen, nu spelend voor Kopenhagen, dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zijn.

De eerste achtste finale is donderdag om 19.00 uur in Kopenhagen, een week later is de return in de Arena.

Bekijk het programma in de Europa League