Serena Williams meldt zich af en staat koppositie af aan Kerber

Vorig jaar was de 35-jarige Williams nog finaliste in Indian Wells, waar ze in 2015 na veertien jaar haar rentree maakte na een racistisch incident uit 2001.

Door het afzeggen van Williams wordt er een 'lucky loser' uit het kwalificatietoernooi toegelaten. De eerste wedstrijden van het hoofdschema op het hardcourt in Californië worden woensdag afgewerkt.

Vorig jaar moest Williams in de eindstrijd na twee sets buigen voor de Wit-Russische Victoria Azarenka. Ze zegevierde wel in 1999 en 2001. In Miami ging de 23-voudig Grand Slam-winnares liefst acht keer met de titel aan de haal.

Afgelopen september moest Williams de koppositie op de WTA-ranglijst ook al afstaan aan de Duitse Kerber, maar die heroverde ze begin dit jaar weer door haar winst op de Australian Open.

Bertens

Het toernooi in Indian Wells gaat woensdag van start. Namens Nederland doet Kiki Bertens mee. Bij de mannen staat Robin Haase in het hoofdtoernooi.

Het toernooi duurt tot en met zondag 19 maart. Een dag later begint het toernooi in Miami.