Spelers Everton hopen op aanblijven Koeman

Ashley Williams, vorige zomer door Koeman bij Swansea City weggeplukt en sindsdien basisspeler bij 'The Toffees', verwoordt het gevoel van de selectie van Everton. "Voor mij persoonlijk, en voor veel jongens, is het duidelijk dat we willen dat hij blijft", stelt de 32-jarige verdediger tegen de BBC.

Koeman is sinds afgelopen zomer manager van Everton. Daarvoor stond hij twee jaar aan het roer bij Southampton. "Hij is begonnen met het bouwen van een team en we hebben veel vertrouwen in de toekomst", aldus Williams.

De Welshman, die met zijn goede spel op het afgelopen EK een transfer naar Everton verdiende, beseft wel dat Koeman niet eeuwig op Goodison Park zal blijven werken. "Hij zal zijn eigen ambities hebben. Ik kan niet voor hem spreken, maar wij genieten van de samenwerking met hem."

Finale

Koeman won als speler van Barcelona onder meer vier landskampioenschappen en maakte in de Europa Cup I-finale van 1992 tegen Sampdoria het winnende doelpunt.

De oud-trainer van onder meer Ajax, PSV en Feyenoord heeft er nooit een geheim van gemaakt ooit bij Barcelona aan de slag te willen, maar liet onlangs nog weten niet met een overstap bezig te zijn.

Koeman staat met Everton op de zevende plaats in de Premier League, nadat er afgelopen weekend een einde kwam aan een serie van negen duels op rij zonder nederlaag. De club uit Liverpool verloor met 3-2 op bezoek bij Tottenhem Hotspur.

