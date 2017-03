Korkut volgt ontslagen Schmidt op als trainer van Bayer Leverkusen

Korkut heeft getekend tot het einde van het seizoen bij de kwakkelende Duitse club, die momenteel tiende staat in de Bundesliga.

Bayer Leverkusen incasseerde zaterdag tegen Borussia Dortmund de vijfde nederlaag in de laatste zeven duels in de competitie en Champions League samen.

Bayer verloor twee weken geleden in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League met 2-4 van Atletico Madrid. De return in Spanje is volgende week woensdag.

Getalenteerd

Korkut stapte afgelopen december op als coach van 1. FC Kaiserslautern, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. Hij is voormalig Turks international.

"Ik heb er vertrouwen in dat Leverkusen nog wat kan maken van het seizoen. Ik ben blij dat ik met deze getalenteerde ploeg mag werken'', liet de oud-speler van onder meer Fenerbahçe en Real Sociedad weten.

Technisch directeur Rudi Völler zei dat Korkut mogelijk na het seizoen aanblijft. "Alles is mogelijk. Dit is een kans voor hem en ik ben ervan overtuigd dat we dit seizoen nog Europees voetbal kunnen halen.''

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga