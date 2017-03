Schouten en De Vries pakken eindzege in Marathon Cup

Schouten ging als leider van het klassement de wedstrijd in en bevestigde die positie in de sprint. Hij bleef Niels Mesu en Sjoerd den Hertog voor en dat waren meteen zijn grootste concurrenten.

"Ik heb nooit een moment gehad waarop ik voelde dat de eindzege in gevaar zou komen", zei Schouten, die in Amsterdam zijn achtste overwinning van het seizoen boekte. Vorige week was hij nog twee keer de sterkste op Zweeds natuurijs. Schouten zag hoe het peloton bijeen bleef en lette in de slotfase vooral op Mesu.

"In de laatste bocht heb ik niet honderd procent gereden. Je wilt niet vallen op zo’n moment. Maar het was voldoende om de winst en de cup te pakken. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Het past wel bij dit seizoen, waarin ik zeker na de jaarwisseling heel goed was. Dat heb ik vaker. Al die kilometers op de Weissensee heb ik nodig om echt sterk te worden.’"

De Vries

Eerder op de avond pakte De Vries de eindzege bij de vrouwen. De Vries eindigde in de laatste marathon als tweede achter Irene Schouten en bleef daarmee haar grootste concurrenten voor de eindzege, Lisa van der Geest en Iris van der Stelt, voor.

Zo pakte de 33-jarige De Vries negen jaar na haar eerste eindzege opnieuw de Marathon Cup. "Hier ben ik ongelooflijk blij mee", zei ze. "Ik was zo enorm gespannen voor de wedstrijd, stond bijna te kotsen langs de kant. En dan loopt het toch zo onvoorstelbaar goed af."