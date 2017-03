Murray boekt in Dubai eerste toernooizege van 2017, Rojer wint dubbelfinale

Murray, de nummer één van de wereld, boekte zijn eerste toernooizege van het jaar. Hij was in de finale te sterk voor Fernando Verdasco: 6-3 en 6-2. Verdasco had in de halve finales nog gewonnen van Robin Haase.

De 29-jarige Murray zag in Dubai eerder de nummer twee tot en met zes van de plaatsingslijst snel uitgeschakeld worden. Stan Wawrinka, Roger Federer, Gaël Monfils, Tomas Berdych en Roberto Bautista Agut strandden al voor de halve finales.

Murray, die in Dubai voor het eerst in actie kwam sinds zijn uitschakeling op de US Open, wankelde zelf ook in de kwartfinale. Hij overleefde maar liefst zeven wedstrijdpunten tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber.

Rojer

De 35-jarige Nederlander Rojer was eerder op de dag met zijn Roemeense kompaan Tecau te sterk voor het duo Rohan Bopanna uit India en Marcin Matkowski uit Polen: 4-6, 6-3 en 10-3. Voor Rojer was het eveneens zijn eerste toernooizege van 2017.

Rojer en Tecau waren als vierde geplaatst in Dubai en rekenden in de halve finale af met het als eerste geplaatste kopper Henri Kontinen en John Peers.

In de finale tegen Bopanna en Matkowski zagen ze de eerste set naar de tegenstanders gaan. Na winst in de tweede set moest een supertiebreak de beslissing brengen. In die supertiebreak pakten de Nederlander en de Roemeen al snel een mini-break en gaven die voorsprong niet meer weg.