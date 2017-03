Klopp hoopt dat Liverpool geloof hervindt in topper tegen Arsenal

"In de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Arsenal (3-4 winst red.) hebben we de standaard gezet. Sindsdien is veel veranderd, maar vandaag krijgen we de kans om het geloof en vertrouwen terug te winnen", aldus Klopp op de site van Liverpool, dat bezig is aan een dramatisch kalenderjaar.

Van de zeven Premier League-duels in 2017 wist Liverpool alleen Tottenham Hotspur te verslaan (2-0). De ploeg van Georginio Wijnaldum werd door de vormdip ook nog eens uitgeschakeld in de FA Cup en de League Cup.

Klopp merkt dat de slechte resultaten van de laatste maanden invloed hebben op de gemoedsrust binnen de selectie. "Natuurlijk voel ik dat. Ik ben geen clown die de hele week lacht, ook al denkt men van wel. Het is mijn taak om mijn spelers iedere week te motiveren. Dat kan niet door de hele week te lachen en onze problemen te negeren."

Spectaculair

Klopp hoopt dat zijn ploeg zaterdagmiddag tegen Arsenal voor een ommekeer kan zorgen. Het eerste duel met de Londenaren dit seizoen op 11 augustus eindigde in een spectaculaire overwinning voor Liverpool, dat destijds een 2-0 achterstand wist om te zetten in een 3-4 zege.

"Volgens sommige mensen is die wedstrijd tekenend voor het hele seizoen van ons", zegt Klopp. "We begonnen destijds niet goed, maar kwamen op spectaculaire wijze terug en maakten fantastische goals."

Klopp beseft wel dat het contrast met het begin van dit seizoen groot is, vooral wat betreft vertrouwen en resultaten. "Maar ieder team, op Chelsea na, heeft een mindere periode in een seizoen. We kunnen de slechte resultaten niet negeren, maar ik heb echt het volledige vertrouwen in een goede afloop tegen Arsenal."

De topper tussen Liverpool en Arsenal op Anfield begint zaterdag om 18.30 uur.

