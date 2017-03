Kramer begint WK allround met rit tegen Let Silovs

De Nederlander en de Let werden vrijdag bij de loting in Hamar aan elkaar gekoppeld in de zesde rit op de 500 meter.

Later op zaterdag staat bij de mannen de 5 kilometer op het programma. Op die afstand komt Kramer in de elfde en voorlaatste race in actie. Michele Malfatti uit Italië is zijn opponent.

In januari won Kramer in Heerenveen al zijn negende Europese allroundtitel. Jan Blokhuijsen eindigde toen als tweede. De landgenoot van Kramer is op de 500 meter ingedeeld in het elfde paar, samen met Shota Nakamura uit Japan.

Op de 5 kilometer schaatst Blokhuijsen in het Vikingskipet tegen Patrick Roest, de derde Nederlandse deelnemer.

Wüst

Bij de vrouwen ging de titel de laatste twee edities van het WK allround naar Martina Sablikova. De Tsjechische moest in januari de Europese titel echter aan Ireen Wüst laten. In Noorwegen hoopt de Brabantse nu ook weer de wereldtitel te pakken. Dat lukte Wüst tot dusverre vijf maal.

Op de 500 meter schaatst Wüst zaterdag in de twaalfde en laatste rit tegen de Japanse Miho Takagi. Sablikova komt al vroeg de baan op, en is in het vijfde paar gekoppeld aan de Russische Natalia Voronina.

Later, op de 3 kilometer, is Wüst ook na haar belangrijkste concurrente aan de beurt. In de elfde rit schaatst Sablikova tegen Ivanie Blondin uit Canada. Daarna sluit Wüst de 3000 meter af tegen de Russische Anna Joerakova.

Antoinette de Jong en Marije Joling zijn de andere twee Nederlandse deelneemsters aan het WK allround.