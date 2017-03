Tweede nederlaag op rij voor Warriors zonder Durant

Twee dagen eerder was Durant in het duel met Washington Wizards al na 57 seconden uitgevallen met een blessure aan het linkerbeen. Ook toen gingen de Warriors onderuit.

Het was voor het eerst na 146 duels dat de Warriors twee wedstrijden op rij verloren in het reguliere seizoen. Dat gebeurde voor het laatst in april 2015.

Stephen Curry scoorde 23 punten voor de Warriors, die nog wel aan de leiding gaan in de Western Conference van de NBA.Voor de thuisploeg was Jimmy Butler met 22 punten het productiefst.

Durant is in ieder geval vier weken uitgeschakeld bij de Warriors. De ploeg uit Oakland verwacht vooralsnog dat de small forward terug is voor de play-offs, die over ruim zes weken beginnen en waar de Warriors zich al voor hebben geplaatst.