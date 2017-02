Verstappen rijdt in ochtendtraining 31 rondes in nieuwe Red Bull

De RB13, zoals de nieuwe bolide van Red Bull heet, was dinsdag aan het begin van de training voorzien van aero rakes, waarmee via sensoren de luchtstromen worden gemeten. Later werd de meetapparatuur weer verwijderd.

Zonder de aero rakes zette Verstappen de vijfde tijd neer (1.23,212), al mag daar niet te veel waarde aan gehecht worden omdat de teams verschillende onderdelen uitproberen.

"Het gevoel was meteen best goed. Nu wil ik nog wat meer ronden afleggen in de middagsessie, voornamelijk long-runs", zegt Verstappen op zijn website.

Hamilton

Lewis Hamilton was in zijn nieuwe Mercedes de snelste in 1.20,983. De Brit reed 66 rondes en bleef alle andere wagens bijna twee seconden voor.

Ook Ferrari-coureur Kimi Raikkonen (1.22,831), Esteban Ocon in de Force India (1.23.045) en Kevin Magnussen van Haas (1.23.200) waren sneller dan Verstappen.

Maandag kwam Verstappens ploeggenoot Daniel Ricciardo in actie voor Red Bull. De Australiër kwam 's ochtends slechts tot vier rondes door problemen met de sensoren. 's Middags kon hij wel ruim vijftig rondes afleggen.

Ook McLaren kende maandag veel problemen. Dinsdag ging het opnieuw al mis bij de Britse renstal. Stoffel Vandoorne moest stoppen bij het uitrijden van de pitsstraat. Uiteindelijk kon de jonge Belg nog 29 rondes rijden.

Joylon Palmer strandde in de eerste ronde met zijn Renault. Debutant Lance Stroll kwam niet verder dan twaalf rondes voor Williams. De 18-jarige Canadees spinde de grindbak in. Reservecoureur Antonio Giovinazzi reed slechts vijf ronden voor Sauber.

Dubbele T-wing

Het team van Mercedes, dat de afgelopen drie jaar wereldkampioen werd, test dinsdag een nieuwe vinding. Met een dubbele T-wing wordt de luchtstroom naar de achtervleugel geleid.

Ook woensdag en donderdag wordt er nog getest op het circuit van Barcelona, net als volgende week van dinsdag tot en met vrijdag. Op 26 maart is in Australië de eerste Grand Prix van het seizoen.