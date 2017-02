Bertens bereikt met twintigste plek hoogste ranking ooit

Dat is opvallend, want de Westlandse verloor afgelopen week al in de eerste ronde van het toernooi in Dubai. Haar eerstvolgende toernooi is in Indian Wells (Verenigde Staten), dat 8 maart begint.

Ook Richel Hogenkamp (143), Cindy Burger (161), Arantxa Rus (186) en Lesley Kerkhove (195) staan in de top tweehonderd.

Serena Williams is nog altijd de mondiale nummer één. De Amerikaanse heeft een voorsprong van slechts 375 punten op Angelique Kerber.

Mannen

Bij de mannen leverde Robin Haase acht posities in. De Hagenaar, afgelopen week uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi in Marseille, zakte van de 58e naar de 66e plaats op de mondiale ranglijst.

De Fransman Jo-Wilfried Tsonga, de winnaar in Marseille, keerde terug in de top tien. Hij steeg van de elfde naar de zevende plek.

Andy Murray handhaafde zich als nummer één bij de mannen. Zijn voorsprong op Novak Djokovic bedraagt ruim 1800 punten.