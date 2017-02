Ronald Mulder en Kjeld Nuis verbeteren opnieuw Nederlands record

Mulder had ook zaterdag al het Nederlands record aangescherpt. Hij klokte toen 34,18, maar bleek zondag dus nog een tiende sneller te kunnen.

Met zijn nieuwe toptijd komt Mulder dicht in de buurt van het wereldrecord. Dat is in handen van de RusĀ Pavel Kulizhnikov (33,98), die dit jaar ontbreekt op het WK sprint.

Mulder had ook voor aanvang van het toernooi al het Nederlands record op de 500 meter in handen. OpĀ 17 november 2013 zette hij in Salt Lake City een tijd van 34,25 neer.

De vijfde tijd ooit gereden op de 500 meter was zondag voor Mulder opnieuw goed voor de afstandszege. In het algemeen klassement steeg de sprinter van Team Plantina van de vijfde naar de tweede plek.

Nuis

Nuis reed ook net als zaterdag een nieuwe nationale toptijd. De Zuid-Hollander kwam tot een tijd van 1.06,51 en bleef daarmee maar negen honderdsten boven het wereldrecord van Shani Davis.

Nuis was een tiende sneller dan gisteren. Toen stopte de klok op 1.06,61.