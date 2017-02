Real Madrid blijft koploper na spectaculaire zege bij Villarreal

Door de zwaarbevochten zege komt Real op 55 punten, ééntje meer dan Barcelona. Sevilla heeft 52 punten en is daarmee de nummer drie van Spanje. Koploper Real heeft echter nog wel een wedstrijd tegoed.

Real Madrid ging woensdag onderuit tegen Valencia en moest vrezen voor de tweede nederlaag in een week tijd. Na een 0-0 ruststand zetten Manu Trigueros en Cedric Bakambu Villarreal in het eerste kwartier van de tweede helft op een 2-0 voorsprong.

De sterrenformatie van trainer Zinedine Zidane sleepte in het laatste halfuur toch nog de zege uit het vuur, dankzij goals van Gareth Bale, Cristiano Ronaldo en Alvaro Morata.

Bale kopte in de 64e minuut raak na een voorzet van rechtback Dani Carvajal. Ronaldo benutte tien minuten later een penalty die was toegekend na een handsbal van Villarreal-aanvoerder Bruno Soriano. Zeven minuten voor tijd kopte Morata na een assist van Marcelo de winnende binnen.

Barcelona

FC Barcelona won de zware uitwedstrijd tegen Atletico in het Vicente Calderon. Lionel Messi maakte vier minuten voor tijd het winnende doelpunt: 1-2.

Rafinha zette Barcelona na iets meer dan een uur spelen op voorsprong. De Braziliaan kreeg de bal met het nodige geluk uit de kluts voor zijn voeten en liet daarna doelman Jan Oblak kansloos met een schuiver.

De voorsprong van Barcelona hield maar zes minuten stand. Verdediger Diego Godin klopte bij een corner drie verdedigers in de lucht en leek Atletico Madrid een puntje te bezorgen.

Net als vorige week met zijn penalty tegen Leganes (2-1) voorkwam Lionel Messi in de slotfase dat Barcelona puntenverlies leed. De Argentijn zag zijn inzet in de 86e minuut in eerste instantie nog geblokt worden door Atletico-verdediger Stefan Savic, maar schoot in de rebound alsnog raak.

Atletico moest eerder dit seizoen al afscheid nemen van de titelaspiraties. De landskampioen van 2014 staat met 45 punten uit 24 duels op de vierde plaats, negen punten achter Barcelona.

