Jansrud verzekert zich van eindoverwinning in wereldbeker super-G

De zevende plaats op zijn thuispiste in Kvitfjell volstond voor de Noor. Zijn landgenoot Aleksander Aamodt Kilde, vijfde in Kvitfjell, kan hem in het klassement niet meer voorbijgaan.

De Italiaan Peter Fill was de snelste op de Noorse piste. Hij klokte 1.32,83 en was precies een tiende rapper dan de Oostenrijkse routinier Hannes Reichelt, die als tweede eindigde. De Canadees Erik Guay werd derde.

Jansrud liet zaterdag in Kvitfjell zijn fans juichen met zijn overwinning op de afdaling. Hij leidt ook in de wereldbekerstand van de koningsdiscipline. De Oostenrijker Marcel Hirscher is echter de leider in het algemene wereldbekerklassement.