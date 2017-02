Ranieri trots dat Leicester ondanks verlies met het hart speelde

"Sevilla liet zien wat voor kwaliteiten ze hebben, maar wij hebben met ons hart gespeeld. We gaven maar niet op. Dat maakt mij een tevreden coach", aldus Ranieri na afloop van het heenduel met Sevilla.

Leicester had vooral in de eerste helft weinig te vertellen in Spanje. De regerend kampioen, die momenteel strijdt tegen degradatie uit de Premier League, mocht dan ook niet klagen dat het bij rust 'slechts' 1-0 stond. Doelman Kasper Schmeichel voorkwam erger, onder meer door na een kwartier een strafschop te stoppen.

"Sevilla is gewoon een heel goede ploeg die elke fout afstraft", aldus Ranieri. "We hadden het lastig, maar Kasper speelde een sterke wedstrijd en stuurde zijn verdediging goed aan. Eigenlijk heeft iedereen het prima gedaan."

"Als we aan het einde van de wedstrijd iets zorgvuldiger waren geweest in de counter, hadden we hier nog meer uit kunnen halen. Het is in elk geval belangrijk dat we hebben laten zien dat we opgewassen zijn tegen Sevilla. In de return is nog alles mogelijk", besloot Ranieri.

Vardy

Jamie Vardy, die na 73 minuten op aangeven van Danny Drinkwater voor het belangrijke uitdoelpunt zorgde, sloot zich aan bij zijn coach. De spits is van mening dat Leicester woensdag niet meer had kunnen doen.

"Iedereen bij ons heeft 110 procent gegeven. We kwamen allemaal happend naar adem van het veld", aldus Vardy. "We wisten dat we tegen Sevilla moesten toeslaan in de counter dat is precies wat we hebben gedaan."

Doelman Schmeichel was niet ontevreden over de nederlaag. ''We hebben weliswaar verloren, maar 2-1 in een uitwedstrijd is Europees gezien een goed resultaat. Hier kunnen we verder mee, ook in de Premier League."

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League