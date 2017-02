Van Gelder ontbreekt richting EK in plannen bondscoach turnploeg

Bondscoach Bram van Bokhoven reist met enkele vertrouwde en een aantal nieuwe namen naar Duitsland. Bart Deurloo is de enige turner in de selectie die vorig jaar actief was op de Olympische Spelen.

Van Gelder, die mede op verzoek van Van Bokhoven naar huis werd gestuurd na een incident in Rio de Janeiro, komt voorlopig niet in de plannen voor. "Hij is van alles aan het doen", aldus de bondscoach. "We hebben ervoor gekozen nieuwe jongens een kans te geven."

De communicatie tussen de twee lijkt ook nog allesbehalve optimaal. Van Bokhoven heeft geen idee wat de plannen van ringenspecialist Van Gelder zijn. "Ik weet niet of hij wel of niet voor de EK gaat."

Gedragsregels

Afgelopen zomer werd de 33-jarige Van Gelder na het bereiken van de olympische finale naar huis gestuurd door de nationale sportkoepel NOC*NSF. De Brabander zou in beschonken toestand en veel te laat terug zijn gekomen na een avondje stappen.

Volgens de wereldkampioen van 2005 waren er echter geen gedragsregels afgesproken. Desondanks deed bondscoach Van Bokhoven melding bij chef de mission Maurits Hendriks, die Van Gelder vervolgens op het vliegtuig naar Nederland zette.

Van Gelder liet in een eerder stadium al weten dat hij Van Bokhoven geen verwijten maakte na zijn verwijdering, omdat die beslissing genomen zou zijn door Hendriks. Er zou echter geen contact meer geweest zijn sinds het incident in Brazilië.

Zonderland is er niet bij in Stuttgart omdat de Fries zijn seizoen sowieso later begint in verband met zijn studie. Hij slaat de EK in april ook over.

Van de andere olympiërs is Frank Rijken herstellende van een knie-operatie, terwijl Wammes tot juni in Las Vegas werkt bij Cirque du Soleil. "Hij is er nog niet voor honderd procent uit wat hij daarna gaat doen", aldus Van Bokhoven.

Wereldbeker

Het eerste team bestaat uit Deurloo, Anthony van Assche, Casimir Schmidt, Bram Verhofstad en Boudewijn de Vries. Voor het tweede team zijn Michel Bletterman, Rick Jacobs, Alex Klinkenberg, Max Kooistra en Justen Zuidema geselecteerd.

Deurloo begint zijn seizoen met een optreden in een wereldbekerwedstrijd in Newark op 4 maart. Op 8 april is de Rotterdammer actief op een wereldbekerwedstrijd in Londen.

Bij de vrouwen turnt Tisha Volleman deze wedstrijden. Eythora Thorsdottir komt op 18 maart in actie bij de wereldbekerwedstrijd van Stuttgart.