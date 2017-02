Keeper Sutton brak mogelijk regels met eten pasteitje tijdens FA Cup-duel

De bijna 150 kilo zware keeper deed dat omdat een wedkantoor daar een notering van 8 tegen 1 op had gezet, gaf hij na het met 0-2 verloren duel op Gander Green Lane toe tegen Engelse media.

"Een aantal jongens vertelde me eerder op de dag over de notering. Mijn antwoord was dat ik de hele dag nog niets gegeten had en dat later op de dag misschien nog zou doen."

Shaw ontkent overigens dat hij of een van zijn medespelers iets fout heeft gedaan. Zij hebben namelijk geen weddenschappen geplaatst. "Dat mogen we immers niet. Ik denk dat een paar vrienden en een paar fans dat wel hebben gedaan."

De 45-jarige Shaw, bijgenaamd de Roly-Poly Goalie, had het pasteitje in de rust klaar laten maken. Hij wachtte met eten tot Sutton, dat uitkomt op het vijfde niveau, drie keer had gewisseld en hij niet meer kon invallen.

Superster

Zijn trainer Paul Doswell was desondanks niet blij met de stunt. "Het toont ons niet op ons best", aldus Doswell, die wel trots was op zijn reseredoelman omdat hij mede door zijn omvang een "wereldwijde superster" is geworden.

Door de 0-2 nederlaag tegen Arsenal kwam er in de achtste finales een einde aan het FA Cup-avontuur van de semiprofs van Sutton United. De 'Gunners' nemen het in de kwartfinales op tegen Lincoln City en ook die club komt uit op het vijfde niveau.