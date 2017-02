Jong PSV klopt NAC Breda bij rentree van Locadia

De 23-jarige Locadia speelde einde augustus zijn laatste officiële wedstrijd voor PSV, waarna hij geblesseerd raakte aan zijn lies. Tijdens zijn revalidatie liep de aanvaller ook nog eens een knieblessure op.

Locadia speelde een uur mee tegen NAC en was betrokken bij het openingsdoelpunt van Albert Gudmundsson. Het schot van Locadia werd door NAC-doelman Jorn Brondeel gekeerd, waarna de IJslander in de rebound wel trefzeker was.

Gudmundsson verdubbelde op aangeven van Oleksandr Zinchenko de score na een klein uur spelen, waarna Locadia naar de kant gehaald werd.

Door de zege komt Jong PSV op plek vijf in de stand met 46 punten uit 26 duels. NAC is achtste met vier punten minder en kan de derdeperiodetitel in de Jupiler League door het verlies in Eindhoven vergeten.

