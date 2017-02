Barcelona ontsnapt dankzij strafschop aan puntenverlies tegen Leganes

Lionel Messi maakte in de laatste minuut het winnende doelpunt vanaf de stip. De Argentijn had eerder ook al de openingsgoal gemaakt, maar Unai Lopez bracht de stand weer in evenwicht.

Barcelona komt door de zege na 23 wedstrijden op 51 punten. Koploper Real Madrid heeft één punt meer, maar bovendien ook twee wedstrijden minder gespeeld.

Real Madrid maakte dit weekend ook geen fout en klopte zaterdag Espanyol thuis met 2-0. Sevilla, dat derde staat met een achterstand van drie punten op de koploper, rekende met dezelfde cijfers af met Eibar.

Messi

Barcelona leek aanvankelijk op weg naar een simpele overwinning. Messi zette de thuisclub al in de vierde minuut op voorsprong na een afgemeten voorzet van Luis Suarez. Ook daarna hield Barcelona de druk op de ketel, maar een grotere voorsprong bleef uit.

Halverwege de eerste helft beet Leganes voor het eerst van zich af. Nabil El Zhar kreeg de bal na een snelle uitbraak net niet langs Marc-André Ter Stegen. Vlak voor rust dwong de Marokkaan de Duitse doelman opnieuw tot een lastige redding.

In de tweede helft kregen Neymar en Rafinha kansen om Barcelona in veilige haven te schieten, maar ook Leganes kwam er af en toe gevaarlijk uit. Twintig minuten voor tijd kreeg invaller Lopez het publiek in Camp Nou stil toen hij op aangeven van een andere invaller, Darwin Machis, de gelijkmaker scoorde.

Barcelona kroop uiteindelijk toch nog door het oog van de naald toen Neymar in het strafschopgebied onderuit werd gehaald. Messi maakte geen fout en schoot de toegekende penalty in de negentigste minuut onberispelijk binnen.

