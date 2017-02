Schoofs wint Nederlandse finale bij ITF-toernooi Altenkirchen

De 28-jarige tennisster, die als qualifier het hoofdtoernooi had gehaald, rekende in de Duitse stad in twee sets af met Quirine Lemoine: 7-5 en 7-5.

Lemoine (25), de mondiale nummer 181 en nummer zes van de plaatsingslijst, had op papier de beste kansen op de titel. Toch was het Schoofs die het initiatief in de partij naar zich toe trok.

Ze brak Lemoine in beide sets en wist die voorsprong vast te houden. Schoofs is de nummer 432 van de wereldranglijst.

Het was de eerste keer dat Schoofs en Lemoine tegenover elkaar stonden op een toernooi.