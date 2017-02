Hirscher ook wereldkampioen op de slalom

Zijn landgenoot Manuel Feller pakte het zilver, het brons was voor de Duitser Felix Neureuther.

Hirscher was eerder in 2013 wereldkampioen op de slalom, waarop hij ook drie keer de wereldbeker won. De Nederlander Steffan Winkelhorst, 29e na de eerste run, ging in de fout bij zijn tweede optreden.

Dahlmeier

Bij de WK biatlon in Hochfilzen heeft Laura Dahlmeier haar vijfde gouden medaille veroverd. Dat deed de Duitse op de slotdag op het onderdeel massastart. De 23-jarige Dahlmeier werd daarmee de eerste vrouw die op een WK biatlon vijf titels veroverde.

Daarnaast werd ze pas de derde biatlete die op een WK op alle onderdelen een medaille pakte. De nu zevenvoudig wereldkampioene won goud op de achtervolging, individueel, op de massastart, de vrouwen- en de gemengde estafette en zilver op het onderdeel sprint.

Friedrich

Francesco Friedrich is in Königssee voor de vierde keer op rij wereldkampioen bobslee geworden in de tweemansbob. Met remmer Thorsten Margis had de 26-jarige Duitser na vier runs een voorsprong van 1,2 seconde op de Canadees Justin Kripps. Ook de derde plaats was voor een Duitser: Johannes Lochner.

Friedrich heeft nog één titel nodig om het record van Eugenio Monti te evenaren. De Italiaan was in de jaren vijftig en zestig vijf keer op rij de beste.

"We waren niet te verslaan. Onze starttijden waren perfect, de eindtijden ook", keek Friedrich tevreden terug.

De Nederlandse deelnemer Ivo de Bruin moest na drie runs met remmer Jeroen Piek genoegen nemen met de 27e plaats in een veld van 36.