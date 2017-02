FC Utrecht verslaat PEC Zwolle, Heracles te sterk voor tien man Excelsior

Door de overwinning blijft Utrecht goed meedoen in de subtop. De ploeg van trainer Erik ten Hag stijgt naar de vierde plaats met 37 punten uit 23 duels.

FC Utrecht heeft nu twee punten meer dan AZ, dat zondag tegen Willem II speelt. PEC Zwolle blijft dertiende met 23 punten uit evenveel wedstrijden.

Kort voor rust nam Utrecht op enigszins fortuinlijke wijze de leiding. Haller stuurde uitblinker Gyrano Kerk diep met een lobje over de Zwolse verdediging.

De aanvaller had wat moeite met de aanname, maar zag vervolgens hoe de bal via de aanstormende Bram van Polen in het doel belandde. De 1-0 ging zodoende als een eigen doelpunt van de aanvoerder van PEC de boeken in.

Kerk

Kort na rust mocht Kerk alsnog zijn eerste Eredivisietreffer van dit seizoen vieren. In een fase waarin de bezoekers kansen kregen op de gelijkmaker, sloeg Utrecht weer toe.

Kerk tikte een voorzet van Sean Klaiber met de buitenkant van zijn rechtervoet langs de grabbelende Zwolle-keeper Mickey van der Hart: 2-0. Invaller Nacer Barazite besliste de wedstrijd door de derde treffer binnen te schieten, waarna Nicolai Brock-Madsen nog iets terug deed namens Zwolle.

Barazite en Richairo Zivkovic begonnen bij Utrecht op de bank omdat ze deze week allebei last hadden van griep.

Heracles

Brandley Kuwas, Thomas Bruns, Mike te Wierik en Kristoffer Peterson tekenden tegen Excelsior voor de treffers voor Heracles, dat door de overwinning naar de negende plaats stijgt in de Eredivisie. Excelsior blijft steken op de zestiende plaats.

Heracles profiteerde van een rode kaart van Excelsior-verdediger Jurgen Mattheij, die in de eerste helft binnen zeven minuten twee gele kaarten ontving voor overtredingen op Kuwas en Samuel Armenteiros. Het was voor Mattheij al zijn tweede rode kaart in drie duels.

De ploeg van trainer John Stegeman was daarna duidelijk de sterkste ploeg, wat tot de openingstreffer leidde voor Kuwas, die uit de rebound de 1-0 op het scorebord zette tegen zijn oude club.

Te Wierik

Bruns tikte op aangeven van Peter van Ooijen de 2-0 binnen, waarna Te Wierik het duel in de 66e minuut definitief besliste in het voordeel van de Almeloërs. Op aangeven van Bruns scoorde de aanvoerder op fraaie wijze met een volley.

In de slotfase maakte Peterson de nederlaag nog erger voor Excelsior. De Zweedse aanvaller bepaalde na een assist van Armenteiros de eindstand op 4-0. Het betekende de grootste overwinning voor Heracles van dit seizoen.

Excelsior wacht al sinds 19 november, toen het Sparta versloeg (3-2), op een overwinning. De ploeg van Mitchell van der Gaag heeft de komende weken een relatief zwaar programma voor de boeg in de strijd tegen degradatie, met achtereenvolgens duels met Willem II, AZ, sc Heerenveen en Ajax.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie