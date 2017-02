Juventus verstevigt koppositie, Leverkusen wint met 'historische' treffer

Juventus verstevigde daarmee de koppositie, met nu tien punten voorsprong op AS Roma. De Romeinse ploeg van Kevin Strootman speelt zondag tegen Torino.

Claudio Marchisio opende al na twaalf minuten de score in Turijn, Paulo Dybala tekende kort voor rust uit een vrije trap voor de 2-0. Gonzalo Higuain pikte in de tweede helft ook een doelpuntje mee, zijn negentiende al van dit seizoen. De Argentijnse spits is daarmee de topscorer van de Serie A.

Dybala maakte vlak voor tijd zijn tweede van de avond, waarna Ivaylo Chochev in blessuretijd nog iets terugdeed namens Palermo.

Juventus treft volgende week FC Porto in de achtste finale van de Champions League.

Bayer Leverkusen

In Duitsland won Bayer Leverkusen bij FC Augsburg. Karim Bellarabi opende na 22 minuten de score en tekende daarmee voor de vijftigduizendste treffer in de Bundesliga.

De jubileumtreffer van de middenvelder, die ook al in de geschiedenisboeken staat met het snelste doelpunt ooit op het hoogste niveau in Duitsland, hielp Leverkusen op weg naar de winst: 1-3.

Nog voor rust verdubbelde Javier Hernández de voorsprong. Dominik Kohr deed na een uur iets terug namens de thuisploeg van aanvoerder Paul Verhaegh, maar een paar minuten later bracht Hernández de marge weer op twee doelpunten.

Leverkusen kreeg dankzij de winst weer aansluiting bij de clubs die strijden om Europees voetbal.

Club Brugge

In België herstelde Club Brugge zich van de nederlaag van vorige week bij Lokeren. De ploeg van trainer Michel Preud'homme pakte bij degradatiekandidaat Westerlo weer drie punten, al was het wel met grote moeite: 1-2. Hans Vanaken besliste het duel in de 83e minuut.

Silvère Ganvoula had Westerlo na een kwartier op voorsprong gebracht in Het Kuipje. Club Brugge, met Stefano Denswil en Ruud Vormer in de basis en Lex Immers na een uur als invaller, ontsnapte daarna aan de 2-0.

Met enig geluk kwam de titelverdediger in de 72e minuut langszij. Een voorzet van Vanaken werd door verdediger Nemanja Miletic van Westerlo in eigen doel gewerkt. De Belgische aanvaller tekende vervolgens zelf voor de winnende treffer.

Club Brugge heeft aan kop van de ranglijst nu weer drie punten voorsprong op Anderlecht, dat zondag tegen Oostende speelt.