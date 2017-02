Meerkampster Vetter meldt zich af voor EK indoor

In overleg met haar coach Ronald Vetter besloot de 24-jarige Amsterdamse om de uitnodiging van de Europese atletiekfederatie voor EK-deelname af te slaan.

"Ik wil straks tijdens de WK in Londen optimaal presteren op de zevenkamp, daarvoor is het nu even nodig dat ik een stapje terug doe en geen risico neem", zei Vetter.

Twee jaar geleden bij de EK indoor in Praag werd ze achtste op de vijfkamp. Vorig jaar verraste ze bij de EK in de buitenlucht in het Olympisch Stadion door de zevenkamp te winnen.

Schippers

Vetter is niet de eerste Nederlandse atlete die afzegt. Eerder besloten Dafne Schippers en Sifan Hassan al om niet mee te doen. Schippers kiest voor extra trainingsarbeid om zich optimaal voor te bereiden op het zomerseizoen in de buitenlucht.

Hassan, de wereldkampioene indoor op de 1500 meter, woont tegenwoordig in de Verenigde Staten en komt niet naar Europa om indoorwedstrijden te lopen.

De Nederlandse Atletiekunie maakt maandag de ploeg bekend die van 3 tot en met 5 maart in actie komt bij de EK in de Kombank Arena van Belgrado.