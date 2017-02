Klaassen houdt 'rotgevoel' over aan gelijkspel tegen Legia Warschau

"Wij verdienden te winnen'', liet hij bij RTL7 zuchtend weten. "We hebben drie tot vier goede kansen gemist. We hadden het meteen al kunnen afmaken. Als we het volgende week niet redden voor eigen publiek, hebben we het hier laten liggen.''

Klaassen baalde nog het meest van de Spaanse arbitrage, die in de achtste minuut verzuimde om Ajax een doelpunt toe te kennen na een verrassend schot van de captain van de Amsterdammers.

"Ik dacht eerst: die bal zit erin. Maar die man met die vlag reageerde niet. Ik dacht daarna: hij kan het toch niet verkeerd hebben gezien? Maar dat had hij dus wel. Deze dingen blijven gebeuren zolang de UEFA niet overal doellijntechnologie invoert.''

Tete

Kenny Tete, die in de 84e minuut van het veld moest na zijn tweede gele kaart, klaagde eveneens over de arbitrage. "Die tweede kaart was absoluut onterecht. Ik ben gewoon genaaid. Dit is een flinke domper voor mij.''