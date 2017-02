Van den Brom vindt dat AZ goed speelde tegen Olympique Lyon

"Ik vond ons veldspel helemaal niet slecht", zei Van den Brom na afloop. "Dat klinkt misschien vreemd als je met 4-1 verliest."

AZ keek halverwege al tegen een 0-2 achterstand aan door doelpunten van Lucas Tousart en Alexandre Lacazette. Laatstgenoemde tekende kort na rust voor de 0-3. Na de aansluitingstreffer van Alireza Jahanbakhsh uit een penalty gooide Jordan Ferri nog extra zout in de wonden: 1-4.

Van den Brom noemde de Franse doelpunten een "lesje in effectiviteit" en de trainer baalde van het verdedigende werk van zijn ploeg. "Wij hebben meer kansen gekregen, maar zij waren dodelijk in de afwerking."

Kansen

"Kort na de rust misten we twee levensgrote kansen om de aansluitingstreffer te maken na die 2-0-achterstand bij de rust", legt de trainer uit.

"Olympique deed wel wat wij niet deden: scoren. Al moet ik daar aan toevoegen dat we de doelpunten ook wel een beetje weggaven. We hebben het Lyon soms wel erg gemakkelijk gemaakt. Verdedigend waren we matig en een beetje naïef."

AZ speelt op 23 februari de return in Lyon en heeft nog een minieme kans om de achtste finales te bereiken. Van den Brom gelooft niet meer in een wonder. "Natuurlijk zullen wij er volgende week in Lyon alles aan doen om met een goed resultaat terug te komen. Maar het is duidelijk dat onze kansen niet groot zijn. Olympique is gewoon een uitstekende ploeg."