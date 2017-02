Australische zwemmer Hackett is terecht na vermissing

Zijn familie maakte zich donderdag ernstige zorgen om de 36-jarige zwemmer. Tot hun opluchting werd Hackett na een urenlange vermissing in goede conditie gevonden.

"Hij is veilig en nuchter", vertelde vader Neville Hackett aan Australische media die zich bij het ouderlijk huis verzameld hadden. "Ze hebben ons niet verteld waar hij is. Dat maakt niet uit, zo lang hij maar in leven is. Hij kan voor zichzelf zorgen."

Hackett werd een dag eerder in het huis van zijn ouders nog opgepakt door de politie. Hackett, die al geruime tijd mentale problemen heeft, zou zich agressief hebben gedragen richting familieleden.

De 36-jarige Australiër werd een paar uur later vrijgelaten en verdween daarna, volgens zijn familie in verwarde toestand. De tienvoudig wereldkampioen zette kort na zijn vrijlating een foto op Instagram, waarop hij te zien is met verwondingen in zijn gezicht. Hackett beweert dat zijn broer hem in elkaar heeft geslagen.

Enorme zorgen

"Iedereen weet dat hij een boze man is", aldus de zwemmer, wiens broer eerder hetzelfde over hem had gezegd in de media. "Grant is een gevaar voor zichzelf en voor de maatschappij", aldus Craig Hackett.

Voorzitter John Coates van het Australisch olympisch comité reageerde geschokt. "Ik maak me enorme zorgen om hem en om zijn familie. Grant is één van ons, hij is één van onze grootste olympiërs. We zullen hem alle steun geven die we kunnen."

Hackett won op de Olympische Spelen van 2000 en 2004 goud op de 1500 meter vrije slag. In 2000 maakte hij bovendien deel uit van de gouden estafetteploeg op de 200 meter vrije slag.

Hackett maakte in 2014 zijn rentree, nadat hij na de Spelen van 2008 had besloten om te stoppen. Hij slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro van afgelopen zomer.