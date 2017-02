Wenger ervaart laatste 25 minuten tegen Bayern als 'nachtmerrie'

''De laatste 25 minuten waren een nachtmerrie voor ons. Na het derde doelpunt was er geen organisatie meer en oogden we zeer kwetsbaar. We konden geen antwoord vinden", concludeerde de 67-jarige Fransman.

Bij rust stond het nog 1-1 in de Allianz Arena na treffers van Arjen Robben en Alexis Sanchez, maar in de tweede helft werd Arsenal volledig overklast. Bayern wist in een tijdsbestek van tien minuten liefst drie keer te scoren.

"Dat maakte het een heel gekke wedstrijd", vond Wenger. "In de eerste helft speelden we best goed. We kregen voor rust zelfs nog goede kansen, maar daarna werd het minder."

Zeven jaar

Arsenal bleef ook na de derde treffer onder druk staan. Thiago kon de 4-1 aantekenen en invaller Thomas Müller zorgde vlak voor tijd nog voor de 5-1.

Daarmee lijkt alle spanning voor de return over drie weken in Londen verdwenen en is de kans groot dat Arsenal voor het zevende jaar op rij strandt in de achtste finales van de Champions League.