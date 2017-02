Turkije stelt zich officieel kandidaat voor organisatie EK 2024

"Wij willen ons als Turkije kandidaat stellen voor het EK en zullen ons bid op 2 maart aan de UEFA voorleggen", aldus voorzitter Yildirim Demirören van de Turkse voetbalbond.

In april 2014 spraken de Turken al de ambitie uit om het EK in 2024 te organiseren. Turkije verloor eerder de strijd om de organisatie van het EK 2016 van Frankrijk. Daarop besloot het land niet mee te dingen naar de organisatie van enkele wedstrijden van het EK 2020, dat in dertien verschillende landen wordt gespeeld.

Istanbul stelde zich kandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2020, maar verloor in de stemming van Tokio. Nog nooit werd een sportevenement met de omvang van de Spelen, het WK of EK voetbal in Turkije gehouden.

Deadline

Op een persconferentie zei de sportminister van Turkije Akif Çagatay Kiliç woensdag dat de kandidatuur van het land wordt gedragen door president Erdogan en premier Yildirim.

De deadline voor de kandidaatstelling bij de UEFA is 3 maart. Tot op heden had alleen Duitsland aangegeven de organisatie van het Europese voetbaltoernooi op zich te willen nemen. Vermoedelijk zullen ook Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen zich gezamenlijk kandidaat stellen.

De UEFA maakt in 2018 bekend waar het EK van 2024 gehouden wordt.