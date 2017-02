Ajax met fitte selectie naar Polen voor Europa League-duel met Legia

Er staan geen verrassingen op de lijst van twintig namen die woensdagochtend in het vliegtuig stappen richting Polen.

Matthijs de Ligt ontbreekt nog wel. De 17-jarige verdediger, die in de groepsfase behoorlijk veel speeltijd kreeg, is zo goed als hersteld van een bovenbeenblessure, maar de wedstrijd in Warschau komt nog te vroeg.

Ook Aanwinst David Neres uit Brazilië is nog niet beschikbaar voor Ajax, dat volgende week donderdag de return in de Amsterdam Arena speelt. Tussendoor wacht zondag de uitwedstrijd tegen Vitesse in de Eredivisie.

Qazaishvili

Legia Warschau won zaterdag het uitduel met Arka Gdynia en staat momenteel op de derde plek in de Poolse competitie. De achterstand op koploper Lechia Gdansk bedraagt, met nog negen speelronden te gaan, vier punten. De ploeg van trainer Jacek Magiera raakte In de winterstop Bartosz Bereszynski kwijt. De Poolse international stapte over naar het Italiaanse Sampdoria.

De selectie van Leigia kent met Valeri Qazaishvili een oude bekende van Ajax. De Georgische middenvelder wordt door Vitesse verhuurd aan de Poolse club.

Donderdag om 21.05 uur klinkt het eerste fluitsignaal in het Wojska Polskiego-stadion. De Spanjaard Fernandez Borbalan is door de UEFA aangewezen als scheidsrechter, net als twee jaar geleden (0-3 zege Ajax).

