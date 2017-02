City waarschijnlijk twee tot drie maanden zonder Gabriel Jesus

Jesus liep de blessure maandag op in de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Bournemouth. De aanvaller moest al na een kwartier noodgedwongen van het veld.

Volgens City is het nog onduidelijk hoelang Jesus exact uit de roulatie is. ''Verder onderzoek de komende dagen moet uitwijzen hoelang hij eruit ligt. We wensen Gabriel een spoedig herstel toe."

City nam Jesus in januari voor zo'n 32 miljoen euro over van het Braziliaanse Palmeiras. De spits veroverde direct een basisplaats en scoorde drie keer in zijn eerste vier duels.

Aguero

Door het sterke optreden van Jesus moest Sergio Aguero de afgelopen wedstrijden op de bank plaatsnemen.

Manchester City bezet in de Premier League de tweede plaats op de ranglijst. De ploeg van manager Josep Guardiola heeft acht punten achterstand op koploper Chelsea.

Guardiola liet na de zege tegen Bournemouth weten niet meer in de landstitel met City te geloven. "De kloof met koploper Chelsea is te groot'', zei de Spanjaard.

