Frankrijk verovert goud bij landenwedstrijd WK skiën

Tessa Worley, Alexis Pinturault, Adeline Baud Mugnier en Mathieu Faivre waren in de finale te sterk voor Slowakije, waarvoor Petra Vlhova, Andreas Zampa, Veronika Velez Zuzulova en Matej Falat uitkwamen.

In de eindstrijd wonnen beide landen twee manches op de reuzenslalom. De eindtijd van het Franse kwartet was echter 0,08 seconde sneller dan die van het Slowaakse team.

Het goud in de landenwedstrijd is voor Frankrijk de eerste medaille tijdens dit toernooi. In 2011 waren de Fransen ook de sterkste op dit onderdeel.

Titelverdediger Oostenrijk strandde al in de kwartfinales. Stephanie Brunner, Marcel Hirscher, Katharina Truppe en Manuel Feller moesten hun meerdere erkennen in Zweden, dat in de strijd om het brons Zwitserland klopte.

Duitsland werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Felix Neureuther raakte geblesseerd aan zijn rug. Het is nog onduidelijk of dit gevolgen heeft voor zijn deelname aan de reuzenslalom en slalom.