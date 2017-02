Kristoff sprint naar zege in openingsrit Ronde van Oman

Kristoff bleef de Italianen Kristian Sbaragli en Sonny Colbrelli voor. Vanzelfsprekend is de Noor ook de eerste leider in het algemeen klassement.

Het peloton moest 176,5 kilometer van Al Sawadi Beach naar Naseem Park. Vorig jaar won Kristoff de derde etappe in de Ronde van Oman over exact hetzelfde parcours als de rit van dinsdag. Ook in de slotrit was hij destijds de sterkste.

Voor Kristoff betekent de overwinning zijn tweede van dit seizoen. Eerder deze maand boekte hij al een ritzege in de Ster van Bessèges.

Valpartij

De finale van de openingsrit werd ontsierd door een valpartij. Tom Boonen was één van de slachtoffers en liep daarbij schaafwonden op aan zijn rug.

De etappe werd gekleurd door een ontsnapping van vijf renners. De Italianen Giuseppe Fonzi en Alan Marangoni, de Belg Aimé De Gendt, de Amerikaan Larry Warbasse en de Fransman Christophe Masson gingen al vroeg op avontuur.

Het vijftal bouwde een maximale voorsprong van drieënhalve minuut op. Onder aanvoering van Katusha dichtte het peloton het gat met de vluchters.

Met nog 25 kilometer te gaan vielen De Gendt en Fonzi weg uit de kopgroep en op 10 kilometer van de finish werden Warbasse, Marangoni en Masson ingerekend. Kristoff was vervolgens een klasse apart in de massasprint.

Vincenzo Nibali kroonde zich vorig jaar tot eindwinnaar van de Ronde van Oman. Tom Dumoulin eindigde toen als vierde.