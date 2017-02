Fed Cup-team treft Slowakije in play-offs voor wereldgroep

De ontmoeting tussen de twee landen vindt plaats in Slowakije.

Oranje verloor afgelopen weekend in Minsk in de eerste ronde van de wereldgroep met 4-1 van Wit-Rusland.

Kiki Bertens zorgde met een zege op Aryna Sabalenka voor het enige punt, maar ging in haar tweede enkelpartij onderuit tegen Aliaksandra Sasnovich. Michaëlla Krajicek verloor beide wedstrijden in het enkelspel.

Slowakije was afgelopen weekend in Forli met 2-3 te sterk voor Italië in wereldgroep 2. Rebecca Sramkova had met zeges op Sara Errani en Francesca Schiavone een groot aandeel in de zege.

Cibulkova

Dominika Cibulkova is op de vijfde plaats de hoogst genoteerde Slowaakse speelster op de wereldranglijst, maar zij zal ontbreken tegen Nederland. De 27-jarige tennister liet eerder dit jaar weten niet mee te doen aan de Fed Cup, zodat zij zich kan focussen op individuele wedstrijden.

Ook Kristina Kucova (76e positie) en Jana Cepelova (98) behoren tot de top honderd op mondiaal niveau.

In februari 2015 speelden Nederland en Slowakije ook tegen elkaar. De ploeg van captain Paul Haarhuis won toen in Apeldoorn met 4-1 en plaatste zich voor de play-offs om een plaats in de wereldgroep.

Nederland en Slowakije treffen elkaar op zaterdag 22 en zondag 23 april. De winnaar van de confrontatie komt volgend jaar uit in de eerste ronde van de wereldgroep. Bij verlies degradeert Oranje naar wereldgroep 2.