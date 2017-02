Borussia Dortmund op zoek naar vertrouwen tegen Benfica

"Er is geen uitgesproken favoriet", zei Tuchel maandag op de persconferentie. "Het wordt een bijzonder lastige opgave."

Dortmund beleefde een slechte generale in de aanloop naar de ontmoeting met Benfica. De ploeg verloor zaterdag in de Bundesliga met 2-1 op bezoek bij hekkensluiter SV Darmstadt 98.

"We hebben op elk vlak gefaald tegen Darmstadt", zei de coach na de nederlaag. "Niet alleen ons spel tegen Leipzig en Bayern telt, maar ook dat tegen Darmstadt."

Eerder dit seizoen was Dortmund voor eigen publiek wel te sterk voor RB Leipzig (1-0) en koploper Bayern München (1-0).

"We moeten nu het vertrouwen hervinden en ervoor zorgen dat Benfica het sterkst mogelijke Dortmund treft. We moeten een topprestatie leveren, maar we weten wat we kunnen."

Götze

Tuchel kan dinsdag geen beroep doen op Mario Götze. De aanvallende middenvelder ontbreekt wegens spierklachten in de selectie voor het duel met Benfica.

Dortmund kreeg maandag van de tuchtcommissie van de Duitse voetbalbond te horen dat het de volgende thuiswedstrijd in de Bundesliga tegen VfL Wolfsburg voor een lege Südtribune moet spelen.

De club werd daarmee bestraft voor misdragingen van supporters in het competitieduel met Leipzig. De zogenoemde 'Gelbe Wand’ liet zich met spandoeken en spreekkoren laatdunkend uit over de huidige nummer twee van de Bundesliga.

Borussia Dortmund bezet in de Bundesliga de vierde plaats. In Portugal gaat Benfica aan kop in de Primeira Liga.

De wedstrijd tussen Benfica en Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League begint dinsdag in Lissabon om 20.45 uur.

