Manchester City-manager Guardiola legt zich neer bij landstitel Chelsea

"De kloof met koploper Chelsea is te groot'', zei de Spaanse manager. "Chelsea heeft zondag weliswaar gelijkgespeeld tegen Burnley, maar de ploeg speelt zeer solide. Het is moeilijk om tegen hen kansen te creëren."

Het verschil tussen Manchester City en Chelsea bedraagt acht punten. "Zij moeten drie keer verliezen, want het doelsaldo is ook in het voordeel van Chelsea. En dan moeten wij alles zien te winnen. Je weet hoe moeilijk het is om alles te winnen in de Premier League."

Guardiola wil zich met zijn ploeg op de tweede plaats richten. "Het is belangrijker voor ons om ons te blijven concentreren op ons spel en om onze prestaties te verbeteren. We staan nu tweede, daar zijn we heel blij mee."



Zware strijd

"Mijn gevoel na onze laatste wedstrijden is veel en veel beter", vertelde Guardiola. "De nummers twee tot en met zes staan erg dicht bij elkaar. Maar als we één keer niet winnen, zullen we weer zakken op de ranglijst. Het wordt een zware strijd om kwalificatie voor de Champions League."

Het gat tussen nummer twee Manchester City en nummer zes Manchester United is vier punten. De beste vier clubs in Engeland plaatsen zich voor de Champions League.

Bekijk de stand, uitslagen en het programma in de Premier League