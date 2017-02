Cocu tevreden over tweede helft PSV en invalbeurt Bergwijn

Bergwijn kwam halverwege als vervanger van Gaston Pereiro en vanaf dat moment begon het beter te lopen. Na de 1-0 van Luuk de Jong maakte de 19-jarige aanvaller zelf de 2-0.

"Steven vulde zijn rol erg goed in en met hem kregen we veel meer dreiging", prijst Cocu bij FOX Sports zijn wisselspeler. "We leden na rust ook minder balverlies."

Pereiro zorgde in de eerste helft nauwelijks voor dreiging en werd daarom geslachtofferd. "Er kwam te weinig gevaar vanaf de zijkant. Ik wissel niet om de persoon, maar om het elftal beter te laten functioneren."

Buitenspel

PSV had het geluk dat het in de eerste helft niet op achterstand kwam. Een doelpunt van Nacer Barazite werd na twintig minuten spelen onterecht afgekeurd wegens buitenspel.

"Het zat niet tegen", erkent Cocu. "Vanaf de kant had ik al het gevoel dat het twijfelachtig was. Je denkt dan toch dat de arbitrage het bij het rechte eind heeft, maar dat bleek niet zo te zijn."

De goals van De Jong en Bergwijn vielen in de eerste tien minuten na rust. Marco van Ginkel zorgde in blessuretijd voor het slotakkoord. "We waren heel effectief in de tweede helft", concludeert Cocu, die met PSV in het spoor blijft van Feyenoord en Ajax.

Janssen

Bij Utrecht overheerste na afloop frustratie over het onterecht afgekeurde doelpunt van Barazite. "Dit is niet de eerste keer dat het bij ons gebeurt dit seizoen", zei Willem Janssen. "Er is tijdens de rust in de kleedkamer flink gevloekt en getierd".

De aanvoerder vertelde dat de grensrechter in de rust zijn excuses aanbood. "Toen we naar buiten liepen, zei hij dat het een zuivere goal was. Maar daar kopen we niets voor. Het is jammer, want het liep de eerste helft bij PSV heel stroef, heel moeilijk.''

Na de pauze scoorde PSV in korte tijd twee keer. "Het is zonde dat we het zo weggeven. Na de 2-0 werden de ruimtes te groot bij ons." FC Utrecht verspeelt door de nederlaag de vierde plaats in de Eredivisie aan AZ.

