Dost trefzeker voor Sporting, Higuain bezorgt Juventus zege

Sporting komt door de uitzege steviger op de derde plaats te staan, maar meer zit er voorlopig niet in. Benfica en FC Porto hebben een voorsprong van respectievelijk tien en negen punten.

Moreirense kwam door goals van Bruno Cesar en Caue tot twee keer toe op voorsprong, maar dankzij Alan Ruiz en Dost knokten de bezoekers zich beide keren terug. Adrien Silva werd in de 73e minuut namens Sporting de matchwinner.

De teller van Dost staat dit seizoen al op zeventien doelpunten. Daarmee heeft hij op de topscorerslijst een aanzienlijke voorsprong op André Silva van FC Porto, die met twaalf goals tweede staat.

Juventus

Juventus boekte op Sardinië de twintigste overwinning van het seizoen in de Serie A. Gonzalo Higuain nam tegen Cagliari beide goals voor zijn rekening.

De Argentijn opende de score in de 37e minuut de score met een fraaie stift. Vlak na de rust betekende een zuiver schot in de verre hoek de vroegtijdige beslissing.

Cagliari, de nummer dertien in de Serie A, beëindigde de wedstrijd met tien man. Nicolo Barella kreeg na ruim een uur spelen zijn tweede gele kaart.

Juventus heeft na 24 speelronden een voorsprong van zes punten op AS Roma. De ploeg van Kevin Strootman maakte ook geen fout door met 0-2 van Crotone te winnen.

Radja Nainggolan opende de score met een diagonaal schot. Het slotakkoord was voor Edin Dzeko. De 30-jarige spits, die eerder een penalty had gemist, was met een intikker het eindstation van een fraai uitgevoerde aanval van de Romeinen.

Internazionale

Internazionale zette de goede serie voort dankzij een 2-0 thuiszege op Empoli. Voor de ploeg van trainer Stefano Pioli, de opvolger van Frank de Boer, is het al de achtste overwinning in de laatste negen competitieduels.

Eder opende in de eerste helft de score, Antonio Candreva zorgde na rust voor de beslissing. Inter stijgt daardoor van de zesde naar de vierde plaats in de stand van de Serie A.

Timo Letschert kende een ongelukkige middag met Sassuolo. De Nederlandse verdediger kreeg in de thuiswedstrijd tegen Chievo al na vier minuten rood voor het neerhalen van een doorgebroken speler.

Bij de bezoekers uit Verona, die met een 1-3 zege aan de haal gingen, viel Jonathan de Guzman een kwartier voor tijd in.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Serie A

Atletico

In Spanje kroop Atletico Madrid naar de vierde plaats dankzij een spectaculaire 3-2 zege op Celta de Vigo. In de slotminten werd een 1-2 achtertand alsnog omgezet in een zege. Het team van trainer Diego Simeone ging dankzij de zege Real Sociedad weer voorbij

Fernando Torres speelde een belangrijke rol. De Spaanse aanvaller nam in de elfde minuut met een fraaie omhaal de gelijkmaker voor zijn rekening (1-1). Na een half uur spelen schoot Torres echter een strafschop tegen de lat.

Die misser bleek niet fataal. De Belg Yannick Carrasco en de Fransman Antoine Griezmann scoorden in de 86e en 88e minuut.

Het openingsdoelpunt van Celta kwam in de vijfde minuut op naam van Gustavo Daniel Cabral. De Zweedse oud-Feyenoorder John Guidetti maakte in de 78e minuut het tweede doelpunt voor Celta.

Sevilla

Sevilla blijft keurig in het spoor van koploper Real Madrid en rivaal FC Barcelona. De nummer drie uit de Spaanse competitie had grote moeite bij middenmoter Las Palmas, maar won uiteindelijk met miniem verschil: 0-1.

Sevilla heeft nu drie punten minder dan Real en twee minder dan Barcelona.

De ploeg van trainer Jorge Sampaoli haalde uit de laatste twee duels slechts één punt en had een zege nodig op het Canarische eiland om in de titelrace te blijven. Wat de spelers van Sevilla ook probeerden, het wilde zondag maar niet lukken. Bovendien greep sluitpost Javi Varas van Las Palmas in de tweede helft een paar keer goed in.

Sampaoli had echter gouden wissels. Tien minuten voor tijd kopte invaller Vicente Iborra een lange pass goed door op een andere invaller, Joaquin Correa. Die schoot vanaf de rechterkant hard binnen. De derde invaller, Stevan Jovetic, miste vlak voor tijd nog een grote kans op de 2-0.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Primera Division