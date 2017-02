Van der Poel boekt in Hulst zijn vijfde overwinning na WK

Zaterdag had Van der Poel zich met winst in Middelkerke al verzekerd van de eindzege in de Superprestige.

In Hulst was de 22-jarige Van der Poel opnieuw een klasse apart, met op een halve minuut zijn landgenoot Lars van der Haar als tweede. Wereldkampioen Van Aert, zaterdag de nummer twee, werd nu derde.

Bij de vrouwen was de winst wel voor de wereldkampioene, de Belgische Sanne Cant. Beste Nederlandse was Annemarie Worst. Zij finishte als vijfde.

Het veldritseizoen is bijna voorbij. De komende twee weken staan er nog vier crossen op het programma.