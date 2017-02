Nuis voelt dat er 'last van schouders' valt na wereldtitel op 1000 meter

"Er viel een last van mijn schouders toen duidelijk was dat ik gewonnen had", aldus Nuis voor de camera van NUsport. "Dat was even kippenvel, heel mooi."

De rijder van Lotto Jumbo stond in het verleden al vijf keer op het podium (vier keer op de 1000 meter en één keer op de 1500 meter) bij de WK afstanden, maar winnen lukte maar niet.

Op de olympische baan in Zuid-Korea liet Nuis er zaterdag geen misverstand over bestaan wie dit seizoen de beste 1000 meter-schaatser is. Met een tijd van 1.08.26 was hij ruim sneller dan de nummer twee, de Canadees Vincent De Haître (1.08,54).

"Het is heerlijk dat niemand me ooit meer kan vragen waarom ik geen wereldkampioen ben", zegt Nuis met een grote glimlach.

Extra lading

"Ik heb voor vandaag mijn ritjes van vorige WK's wel even teruggekeken om mezelf eraan te herinneren dat het gewoon een wedstrijd is zoals alle anderen. Maar ik in de aanloop naar deze race wel dat het een WK is en dat het extra lading heeft. Ik ben superblij dat ik het ook op zo'n moment kan."

Zo luisterde Nuis in de Gangneung Oval naar het Wilhelmus dat voor hem gespeeld werd. "Het was nog wel grappig; Kai Verbij (die brons won, red.) en ik stonden naar alle vlaggen te kijken, maar toen kreeg ik te horen dat ze aan de andere kant hingen. Dat was hilarisch. Maar ik vond het een heel mooie ervaring."

Nuis begint zondag ook als de grote favoriet aan de 1500 meter. "Ik ga nu even van deze titel genieten, vanavond lekker slapen en morgen nieuwe ronde nieuwe kansen. Ik voel me goed, dus ik ga zeker voor de winst op de 1500 meter."