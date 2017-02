Teambaas Wolff verwacht veel van 'spectaculaire' auto Mercedes

''We verwachten dat de nieuwe auto veel sneller is dan zijn voorganger. Hij ziet er in ieder geval spectaculair uit, dus ik ben heel benieuwd hoe de wagen het gaat doen", aldus Wolff.

Mercedes hoopt komend seizoen de dominantie in de Formule 1 van de afgelopen jaren een vervolg te geven. Lewis Hamilton (2014 en 2015) en de gestopte Nico Rosberg (2016) sleepten drie wereldtitels in de wacht namens het team.

Door de bredere banden en aerodynamische aanpassingen geven de auto's in 2017 een andere aanblik. De snelheid van de wagens gaat bovendien flink omhoog.

Fysiek

Wolff beseft dat het komend seizoen vooral fysiek zwaarder wordt voor de coureurs. "Nieuwe regels bieden nieuwe mogelijkheden, maar ook risico's. Mercedes stelt hoge eisen en we werken ons een slag in de rondte om aan die eisen voldoen. Maar we weten natuurlijk nog niet of het genoeg is."

Mercedes presenteert de nieuwe auto op 23 februari op Silverstone. Hamilton rijdt het komende seizoen met Valtteri Bottas als nieuwe teamgenoot. De Fin is de opvolger van Rosberg, die na het behalen van de wereldtitel vorig jaar een punt zette achter zijn loopbaan.

