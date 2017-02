Geen 'losersvlucht' voor Nederlandse sporters bij Spelen in Pyeongchang

"We gaan 100 procent zeker gezamenlijk naar huis. Samen uit, samen thuis, ja'', liet de voormalige volleybalinternational woensdag in Gangneung weten.

In de Zuid-Koreaanse kustplaats beginnen donderdag in de Olympic Oval de WK afstanden schaatsen op de langebaan.

Bijl zei de vraag in het kader van de veelbekritiseerde 'losersvlucht' van Rio 2016, met veel teleurgestelde sporters van TeamNL, te begrijpen. "Maar die kwestie speelt nu bij de Winterspelen niet. Onze ploeg zal veel kleiner zijn en veel sporters zijn nog in de tweede week actief."

"Hoe we het bij Tokio 2020 gaan doen, is nog niet duidelijk. De kernvraag blijft wat mij betreft staan: hoe houden we in de tweede week het prestatieklimaat in stand? Het antwoord daarop laat nog even op zich wachten.''

Over zijn eigen rol bij Tokio 2020 bestaat volgens Bijl evenmin al duidelijkheid. "Die komt er binnen een halfjaar."