Suarez hoopt dat Barcelona in beroep gaat tegen 'onbegrijpelijke' rode kaart

"Ik lach om die tweede gele kaart. Het was niet eens een overtreding, ik deed helemaal niets", aldus Suarez. De oud-speler van FC Groningen en Ajax kreeg van arbiter Gil Manzano zijn tweede gele kaart nadat hij tegenstander Koke bij een luchtduel licht met de arm raakte.

Suarez: "Ik hoop dat de club in beroep gaat tegen deze ongebrijpelijke straf. Dit valt niet uit te leggen, ook de scheidsrechter lukte dat niet, zoals altijd. Maar we zijn hier inmiddels wel aan gewend."

Eerder had Suarez in Camp Nou de score geopend. Na de 1-2 zege in de heenwedstrijd was het 1-1 gelijkspel van dinsdag voor Barcelona voldoende voor een plek in de finale.

Trainer Luis Enrique deelde de mening van Suarez. "Ik vind ook dat we met deze straf niet akkoord moeten gaan. Maar als je kijkt naar het verleden, zie je dat in beroep gaan over het algemeen weinig oplevert. Het frustreert mij dat mijn spelers op deze manier een finale missen, maar het is ook iets dat bij voetbal hoort."

Simeone

Scheidsrechter Manzano stuurde eerder in de wedstrijd ook Sergi Roberto van Barcelona en Atletico-speler Yannick Carrasco van het veld.

Atletico-trainer Diego Simeone was ontevreden over de arbitrage, onder meer omdat een treffer van Antoine Griezmann onterecht werd afgekeurd wegens vermeend buitenspel. "Als een speler een fout maakt, dan wordt hij geschorst, maar als een scheidsrechter de fout in gaat, dan blijft dat zonder gevolgen."

"De eerste gele kaart van Carrasco vond ik onterecht", zei Simeone. "Rakitic maakte eerder een vergelijkbare overtreding en hij werd niet bestraft. Bij de tweede gele kaart gleed Carrasco uit, waardoor hij Piqué raakte."

De finale van het Spaanse bekertoernooi is zaterdag 27 mei. Deportivo Alavés en Celta de Vigo spelen woensdag tegen elkaar in de andere halve finale. De eerste ontmoeting tussen beide teams eindigde vorige week in 0-0.