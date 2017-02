'Lahm stopt na dit seizoen en wijst rol als Bayern-directeur af'

Volgens de Duitse krant Bild neemt de 33-jarige verdediger na dit seizoen definitief afscheid van Bayern, waar hij afgelopen weekend zijn vijfhonderdste wedstrijd voor speelde in het competitieduel met Schalke 04 (1-1).

Lahm zou een baan als directeur aangeboden zijn, zonder plaats te mogen nemen in het dagelijks bestuur. Dat zou de reden zijn dat de 113-voudig international van Duitsland geen trek heeft in een kantoorbaan in de Allianz Arena.

Matthias Sammer was tot vorig jaar technisch directeur bij de regerend landskampioen en had wél zitting in het dagelijks bestuur. Sinds zijn vertrek is er een vacature, waarvoor Lahm als droomkandidaat zou gelden.

De vleugelverdediger debuteerde in 2002 in het eerste elftal bij Bayern. Hij liet eerder al doorschemeren dat hij zijn tot 2018 doorlopende verbintenis wellicht niet uit zou dienen en zou nu de knoop doorgehakt hebben.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga