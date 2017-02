Boete voor Canadees Shapovalov na bal in gezicht van umpire

De 17-jarige Shapovalov sloeg de bal na een verloren servicegame in zijn partij tegen Kyle Edmund keihard weg en raakte per ongeluk de scheidsrechter vol in het gezicht.

Na zijn uitbarsting werd de nummer 251 van de wereldranglijst gediskwalificeerd, waardoor Canada met 3-2 verloor van de Britten. Daarnaast kreeg hij van de bond een boete van omgerekend 6500 euro.

"Mijn gedrag was onaanvaardbaar en ik schaam me vreselijk. Ik beloof dat dit de allerlaatste keer was dat ik zoiets heb gedaan", sprak de Wimbledon-kampioen bij de junioren berouwvol.

Shapovalov stond in de beslissende vijfde partij tegen Edmund met 6-3 6-4 en 2-1 achter, toen de frustratie toesloeg. Umpire Arnaud Gabas kreeg de bal zo hard op zijn oog, dat hij voor behandeling naar het ziekenhuis moest.

Shapovalov besefte dat Canada door zijn schuld verloren heeft. "Ik mag dit nooit meer doen. Ik heb ook mijn team en mijn land enorm laten vallen."

Naast Groot-Brittannië plaatsten België, Australië, de Verenigde Staten, Frankrijk, Servië en Spanje zich dit weekend voor de kwartfinale van de Davis Cup. Het duel tussen Argentinië en Italië is nog bezig.