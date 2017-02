Invallers helpen Kameroen langs Egypte in finale Afrika Cup

De invallers deden het voor de ploeg van de Belgische bondscoach Hugo Broos. Nicolas N'Koulou zorgde na een uur voor de eerste Kameroense treffer, Vincent Aboubakar besliste het duel vlak voor tijd.

Egypte begon sterk en had al na twee minuten de leiding kunnen nemen. Abdellah Saied stuitte na een knap passje van sterspeler Mohamed Salah op doelman Fabrice Ondoa.

Halverwege de tweede helft was het wel raak. Mohamed Elneny zorgde voor die treffer. De middenvelder, die eerder de duels in de kwart- en halve finale miste vanwege een blessure, passeerde Ondoa met een hard schot in de korte hoek.

Gelijkmaker

Kameroen had aanvankelijk alle moeite om tot goede kansen te komen. De gelijkmaker kwam dan ook vrij onverwacht. Verdediger N'Koulou kopte na een uur spelen uit een voorzet van Benjamin Moukandjo hard en zuiver raak.

Na die gelijkmaker was Egypte het een beetje kwijt. Het duel leek vervolgens op een verlenging af te stevenen, maar drie minuten voor tijd schoot invaller Aboubakar zijn land naar de zege.

Voor Kameroen, dat sinds 2002 niet meer van Egypte had gewonnen, is het de vijfde zege in de Afrika Cup. Eerder won het land het Afrikaanse titeltoernooi in 1984, 1988, 2000 en 2002.