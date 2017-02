Opluchting bij Ajacied Younes na eerste goal van het seizoen

"Eindelijk, ik ben hier heel blij mee", beaamde de Duitser bij FOX Sports. "Elke wedstrijd dat je niet scoort, wordt het moeilijker. Dat gaat toch in je hoofd zitten."

Voordat hij scoorde, had Younes dit seizoen al 45 doelpogingen gedaan. Ook zondag zat het aanvankelijk niet mee. De 23-jarige buitenspeler raakte eerder in de tweede helft de onderkant van de lat.

"Ik dacht al: nee, niet nog een keer", aldus Younes, die uiteindelijk in de 93e minuut na een snelle Ajax-counter toch kon juichen. Het was zijn eerste competitietreffer voor Ajax sinds 8 mei vorig jaar, toen hij de score opende tegen De Graafschap (1-1), het duel waarin de Amsterdammers de titel verspeelden.

Waarom zijn doelpuntendroogte zo lang duurde, weet Younes niet. "Ik ben altijd blijven doen wat ik altijd doe, ook op de training. Elke speler heeft weleens een periode waarin hij niet scoort."

Basisplaats

Door de komst van David Neres en de terugkeer van Bertrand Traoré van de Afrika Cup staat de basisplaats van Younes mogelijk op de tocht. De buitenspeler ligt daar naar eigen zeggen niet wakker van.

"We hebben ze hard nodig, want het seizoen wordt nog heel moeilijk. Elke wedstrijd is een finale. Dan is het alleen maar goed als er concurrentie is, ook op de training. Daar wordt iedereen alleen maar beter van."