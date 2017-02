Inreisverbod kan volgens IOC-lid schadelijk zijn voor bid Los Angeles 2024

De grootste stad in de staat Californië is een van de drie overgebleven kandidaten voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2024.

"De maatregel is totaal niet in overeenstemming met de olympische waarden. Dat kan van invloed zijn op de beslissing van de IOC-leden in september", aldus Peterkin tegenover Sky Sports.

Los Angeles strijdt met Parijs en Boedapest om de organisatie. President Trump sprak in december tegenover IOC-president Thomas Bach zijn steun uit voor Los Angeles, dat eerder de Spelen organiseerde in 1984.

Invloed

IOC-lid Peterkin uit Sainte-Lucie hoopt dat het inreisverbod voor inwoners van Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Sudan en Syrië teruggedraaid wordt.

"Dit kan van invloed zijn op de mogelijkheid van sporters om te trainen en deel te nemen aan toernooien in de VS. Volgens het IOC mag collectieve verantwoordelijkheid niet ten koste gaan van individuele gerechtigheid, maar dat is wel wat deze maatregel doet."

"Hopelijk kunnen we door de populariteit van sport in het algemeen druk uitoefenen op regeringen om de regels aan te passen en te zorgen dat sporten voor iedereen overal mogelijk is", aldus Peterkin.

De 105 IOC-leden kiezen op 13 september in Lima waar de Olympische Spelen van 2024 gehouden worden.