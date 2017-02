Van Gerwen vindt gelijkspel in Premier League 'geen reet aan'

"Ik denk dat er meer in zat. Ik had een paar slordige beurtjes en was een aantal momenten niet helemaal geconcentreerd. Dat zal volgende week beter moeten", aldus de wereldkampioen tegen RTL7 over zijn eerste wedstrijd van dit seizoen in de Premier League.

De Nederlander nam een 4-2 voorsprong, waarna Anderson zich terug knokte en bij 5-6 zelfs even zicht had op een overwinning. Het gelijkspel betekende een einde aan de zegereeks van 32 wedstrijden van Van Gerwen.

"Anderson houdt twee keer stand met een goede finish, 130 en 114. Anders win ik deze wedstrijd gewoon makkelijk. Maar ja, dan moet ik zelf maar beter gooien", zei de Nederlander. "Ik gooi bijna 108 gemiddeld, dus daar kan ik niet over klagen. Gelukkig pak ik nog wel een punt, dat is beter dan niets."

Van Gerwen is geen fan van de mogelijkheid dat de wedstrijden in de Premier League gelijk kunnen eindigen. "Een gelijkspel telt niet. Als je een voetbalwedstrijd aan het kijken bent, wil je ook dat er een club wint. Een gelijkspel is geen reet aan."

Van Barneveld

Raymond van Barneveld won na een slechte start en een 1-4 achterstand alsnog met 7-5 van Adrian Lewis. De Nederlander zei na afloop dat de temperatuur in de zaal in Newcastle mede de oorzaak was van zijn matige begin.

"Ik had de hele wedstrijd koude handen. Het is zo ontzettend koud op het podium, mijn handen werden maar niet warm. En ik stap na afloop van het podium af en nu heb ik warme handen. Het is zo raar", aldus Van Barneveld tegenover RTL7.

De Hagenaar had in het begin van de partij vooral veel moeite met het raken van de dubbels. "Vanaf dat moment ben ik gaan denken: pak gewoon wat je pakken kan. Elke leg is belangrijk in de rest van het verloop van de Premier League."